Взрывная правда: Россия готовит спецзаседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

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В ООН заявили об отсутствии мандата на расследование терактов на «Северных потоках»

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Лавров: Москва не согласна, что ООН не располагает мандатом для выяснения правды.

Россия готовит специальное заседание Совета Безопасности ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках».

Об этом сегодня заявил глава МИДа Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме. По его словам, Москва не согласна с позицией организации, что ООН не полномочна выяснять правду об этом инциденте. Изучить факты, которые сейчас представлены всему миру, и которые трудно опровергать — вполне возможно.

А во время беседы с иностранными журналистами Сергей Лавров сегодня назвал «хамством» отсутствие ответа Швеции и Дании на официальные письма премьера Михаила Мишустина по «Северным потокам».

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