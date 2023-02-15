«Некроз начинается быстро»: почему врачи не увезли Костомарова в операционную сразу

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 4 078

Источник: Романа Костомарова нельзя было брать в операционную сразу

«Некроз начинается быстро»: почему врачи не увезли Костомарова в операционную сразу

Фото: www.globallookpress.com / Semen Likhodeev

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Действия врачей — оправданы. Медики делают все, что в их силах.

У Романа Костомарова некроз тканей начался еще на дыхательном аппарате, однако врачи не стали брать его сразу в операционную, так как это было бы для него губительно. Об этом рассказал источник 5-tv.ru

«Некроз начинается очень быстро, плюс ко всему у него он начался еще на аппарате, и брать его в операционную было бы губительно сразу. Выбирается тактика лечения, чтоб его немного остановить, только после этого и если человек уже боле менее берут оперировать, то есть, при виде черного цвета части пальца, скажем так, никто не будет тащить его, отрезать сразу», — заявил источник.

До этого стало известно о том, что состояние Романа Костомарова, перенесшего уже несколько операций, ухудшилось.

Спортсмен полностью подключен ко всем дыхательным аппаратам, и планируется, что эта ситуация продлится до утра. Кроме того, появилась информация, что в левом легком фигуриста обнаружен большой фиброз.

Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Врачи борются за его жизнь всеми возможными и невозможными способами — Костомарова подключали к ИВЛ, проводили процедуру ЭКМО и ампутировали часть стопы, чтобы убрать некроз ткани, начавшийся из-за воспалительного процесса в организме.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что связывает истории болезней Костомарова и певицы МакSим.

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