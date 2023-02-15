Обещали расчленить: звезде «Глухаря» угрожают из-за поддержки спецоперации

Актриса Виктория Тарасова — частый гость в Донбассе. Она помогает жителям и военным гуманитарной помощью.

Актриса Виктория Тарасова, известная публике по роли Зиминой в сериале «Глухарь», столкнулась с угрозами в свой адрес из-за поддержки спецоперации. Об этом она рассказала в эфире шоу на федеральном телеканале.

По словам Тарасовой, некоторые интернет-пользователи не оценили ее частые фотографии с жителями и военными Донбасса. Но вместо негативных комментариев люди пишут ей с настоящими угрозами.

«За то, что я поддерживаю Россию. „Будь ты проклята, чтоб ты сдохла, мы вас победим, разрежим, расчленим, уничтожим“», — рассказала актриса.

Сейчас она просто блокирует подобных комментаторов и не реагирует на их высказывания. Однако однажды Тарасова не на шутку перепугалась за свою жизнь во время визита в Донбасс.

«Меня вечером спросили, во сколько я утром уезжаю из гостиницы. Меня это напрягло <…> Мы должны были выехать в семь утра, и я не стала ничего говорить, в десять, говорю, выезжаем. Мы уехали ровно в семь, а ровно в десять случился обстрел города», — поделилась актриса.

С 2016 года Виктория Тарасова посещает Донбасс с гуманитарной помощью. С тех пор она там частый гость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актера Сергея Пускепалиса удостоили Ордена мужества посмертно. Он умер в страшной аварии, когда ехал в Донбасс с гуманитарной помощью.