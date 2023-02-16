Хорошо ехать, когда колеса крутятся: китайский совет дня на четверг, 16 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 77

Время перевести дух, отдышаться.

Хорошо ехать, когда колеса крутятся: китайский совет дня на четверг, 16 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 16 февраля?

Четверг — правильный день для того, чтобы перевести дух. Энергии приводят все к балансу и позволяют завершить трудные дела и отыграть свои позиции у более сильных соперников.

Совет дня: планируйте на четверг свадьбу или путешествие. Сбалансированная энергия дня поможет избежать неприятный неожиданностей и задержек.

Предостережение дня: четверг не предназначен для споров и соревнований. Очень трудно будет что-то выиграть, в лучшем случает светит ничья.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

-3° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
74.21
0.35 79.57
0.23
Хорошо ехать, когда колеса крутятся: китайский совет дня на четверг, 16 ф...

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Хорошо ехать, когда колеса крутятся: китайский совет дня на четверг, 16 февраля

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