Второй Чернобыль: США не могут справиться с техногенной катастрофой

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В США замалчивают крупнейшую химическую катастрофу в Огайо

Фото, видео: Reuters / NTSB; 5-tv.ru

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Экологическое бедствие возникло из-за крушения поезда с химикатами.

За океаном сейчас набирает обороты техногенная катастрофа, которую уже окрестили вторым Чернобылем.

Пока рядовые американцы, задрав головы, искали в небе вражеские аэростаты — у них под носом их собственное правительство устроило такое, что может войти в историю не только США, но и всего человечества.

В штате Огайо потерпел крушение поезд со смертельно опасными химикатами, от которых уже гибнет все живое.

Чтобы узнать подробности, смотрите наш специальный репортаж.

 

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