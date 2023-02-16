Второй Чернобыль: США не могут справиться с техногенной катастрофой

Экологическое бедствие возникло из-за крушения поезда с химикатами.

За океаном сейчас набирает обороты техногенная катастрофа, которую уже окрестили вторым Чернобылем.

Пока рядовые американцы, задрав головы, искали в небе вражеские аэростаты — у них под носом их собственное правительство устроило такое, что может войти в историю не только США, но и всего человечества.

В штате Огайо потерпел крушение поезд со смертельно опасными химикатами, от которых уже гибнет все живое.

Чтобы узнать подробности, смотрите наш специальный репортаж.