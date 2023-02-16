«Я ветреный и влюбчивый»: Сергей Лазарев неожиданно заговорил о свадьбе

До сих пор 39-летний певец находится в ряду завидных женихов. Что мешает ему найти свою единственную?

Сергей Лазарев поделился своим мнением по поводу свадьбы и отношений. Откровенно о личном певец рассказал в интервью Арману Давлетярову.

Сам Лазарев еще ни разу не был женат, хоть и находился в серьезных отношениях. Однако, по мнению артиста, штамп в паспорте не всегда может положительно сказаться на отношениях.

«Когда они (возлюбленные — Прим. ред.) свободны, есть ощущение, что они это все могут потерять. Свадьба — это прекрасно, но штамп в паспорте очень часто расслабляет», — заявил Сергей.

Он также вспомнил историю из раннего детства, когда его родители развелись. Отец Лазарева ушел в другую семью, когда тому было всего пять лет. Себя певец без стеснения называет ветреным человеком.

«Я вообще свободный, ветреный и влюбчивый», — подчеркнул он.

Сейчас Сергей не состоит в отношениях. Все свое время он посвящает карьере и воспитанию двух детей от суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лазарев показал подросших сына и дочку.