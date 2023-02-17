К спасательной операции в Турции подключились мотокурьеры

А пока под завалами в Турции до сих пор находят выживших. Сегодня спасли женщину, которая ждала помощи 258 часов.

Катастрофа сплотила всю страну и к волонтерам с недавних пор подключились курьеры. Дело в том, что на своих двух колесах они легко проезжают между разрушенными зданиями даже в самые пострадавшие районы.

Станислав Григорьев увидел как это работает.

Двух колесный, 125-кубовый скутер. Обычно на таких развозят пиццу или катаются туристы. Но сегодня несерьезная техника занята в крайне важном деле. Багажники забиты под завязку. В них везут гуманитарную помощь.

Мы много чего видели в Турции за последнюю неделю, вот такое встречаем впервые: доставщики пиццы из Стамбула организовались в большую сплоченную группу и приехали сюда на своих маленьких машинах. Как оказалось такой формат имеет право на существование. Потому что маленький мотоцикл может пройти там, где не пройдет большой автомобиль, там где улицы заблокированы обломками.

В общей сложности на мопедах — 400 килограммов важных вещей: продукты, теплая одежда, обогреватели, даже соль и спички. Колонна на марше выглядит не так внушительно, как строй грузовиков. Но для доставщика пиццы нет недоступных мест, он везде проедет и вручит груз получателю.