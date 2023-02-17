«Народный фронт» проводит сбор в поддержку защитников Донбасса

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Как поучаствовать в акции и что для этого нужно?

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

«Все для Победы» — так называется масштабный проект, который в преддверии Дня защитника Отечества проводит «Народный фронт», «Известия» и другие крупнейшие медиахолдинги страны. Сейчас средства собирают на закупку аптечек, квадрокоптеров и всего самого необходимого для наших бойцов на передовой.

Присоединяются к акции и многие известные люди. Помочь можете и вы, перейдя по QR-коду на страницу проекта.

«Сегодня я подписал для ребят, находящихся на передовой, гитары. В минуты отдыха, я думаю, что они согреют вам сердце, а вы сыграете и споете со своими друзьями любимую песню. И, самое главное, будете знать о том, что мы с вами душой и сердцем рядом», — подчеркнул член центрального штаба Народного фронта, заслуженный артист РФ Денис Майданов.

С первых дней к акции подключились москвичи, петербуржцы, жители Поволжья, Урала, Дальнего Востока. В сборе средств участвуют полицейские, пожарные, медики — словом, все неравнодушные люди.

Тема:
Спецоперация
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