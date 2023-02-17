Иномарку с людьми разорвало после жесткого ДТП в Приморье
В результате инцидента погибли три человека. Еще одного пытаются спасти.
Фото, видео: 5-tv.ru
Три человека погибли и еще один серьезно пострадал в страшной аварии в Приморье. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру.
От удара иномарку буквально разорвало на части. Выжившая пассажирка сейчас в реанимации. Причиной аварии могли стать туман и скользкая дорога.
Читайте также
-6° 767 мм рт. ст.
79%
79%
74.76
0.55 79.98
0.41
0.55 79.98
0.41
Нашли ошибку?