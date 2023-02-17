Иномарку с людьми разорвало после жесткого ДТП в Приморье

Три человека погибли и еще один серьезно пострадал в страшной аварии в Приморье. Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру.

От удара иномарку буквально разорвало на части. Выжившая пассажирка сейчас в реанимации. Причиной аварии могли стать туман и скользкая дорога.