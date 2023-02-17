Конфискованные у пьяных латышей машины будут передавать украинцам

Латвийские пьяницы помогут украинцам, правда, против своей воли. Местный парламент принял закон, который позволяет изымать автомобили нетрезвых водителей, и передавать машины Киеву.

Транспорт пойдет на нужды украинских формирований. По статистике, каждый день в Латвии порядка десяти человек попадаются пьяными за рулем. Раньше их наказывали штрафом или общественными работами. Теперь дело дошло и до конфискации имущества.