Конфискованные у пьяных латышей машины будут передавать украинцам
Местный парламент принял новый закон, которому, кажется, не очень рады.
Фото, видео: 5-tv.ru
Латвийские пьяницы помогут украинцам, правда, против своей воли. Местный парламент принял закон, который позволяет изымать автомобили нетрезвых водителей, и передавать машины Киеву.
Транспорт пойдет на нужды украинских формирований. По статистике, каждый день в Латвии порядка десяти человек попадаются пьяными за рулем. Раньше их наказывали штрафом или общественными работами. Теперь дело дошло и до конфискации имущества.
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