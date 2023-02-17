Жительница Пермского края случайно спасла первоклассника от гибели о ледяной реке
Мальчик решил прогуляться по льду, но попал в полынью. На принятие важного решения было лишь несколько минут.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
В Пермском крае спасли школьника, который провалился под лед. Все произошло у деревни Култаево. Первоклассник решил прогуляться по замерзшей реке и угодил в полынью.
Тонущего ребенка увидела женщина, которая проезжала мимо на такси. Она остановила машину, подползла к проруби и вытащила мальчика из ледяной воды.
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