Жительница Пермского края случайно спасла первоклассника от гибели о ледяной реке

В Пермском крае спасли школьника, который провалился под лед. Все произошло у деревни Култаево. Первоклассник решил прогуляться по замерзшей реке и угодил в полынью.

Тонущего ребенка увидела женщина, которая проезжала мимо на такси. Она остановила машину, подползла к проруби и вытащила мальчика из ледяной воды.