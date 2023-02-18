🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 февраля, убывающая Луна не рекомендует планировать активные действия, серьезные проекты и заключение контрактов. Период характеризуется замедлением всех процессов и угасанием энергии. Лучше всего посвятить это время медитации, познанию мира, получению сокровенных знаний и умений.

♈ Овны

Дух никогда не дает нам ничего, с чем мы не готовы справиться. Доверьтесь золотым дверям возможностей, которые открываются для вас, когда вы проходите через них с благодарностью. Вы готовы к этим большим переменам, готовы исцелять, трансформировать, расцветать и проявляться как лучшая версия себя.

Космический совет: вы готовы к большим переменам.

♉ Тельцы

Дух движет вами и призывает довериться велению сердца, тому, куда оно вас ведет. Никогда не поздно сделать то, что вы всегда хотели сделать, и создать то, что вы всегда хотели создать.

Космический совет: доверьтесь велению сердца.

♊ Близнецы

Любовь не должна быть хаотичной и тоскливой. Купидон напомнит вам об этом в выходные. Наслаждайтесь страстью и помните, что заслуживаете любви. Одинокие Близнецы, принесите это осознание в свое сердце и будьте готовы превратить пространство в божественный союз, которого вы глубоко желаете и заслуживаете.

Космический совет: помните, что вы заслуживаете любви.

♋ Раки

Стремление к тому, чего вы хотите, не обязательно должно быть похоже на войну. Для достижения целей не обязательно идти против течения. Путь наименьшего сопротивления освободит вас во многих направлениях. Отношения на межличностном фронте могут казаться хаотичными, но практика активного слушания поможет вам — это единственный способ найти мирное решение.

Космический совет: научитесь активно слушать.

♌ Львы

Если вы чувствуете себя пленником той жизни, которую создали для себя, не спешите сопротивляться дискомфорту, а подружитесь с ним. Прислушайтесь к себе: скорее всего, пришло время двигаться и расти по-другому, принять возможность создавать новую реальность и не позволять ментальным барьерам сдерживать вас.

Космический совет: вам под силу создавать новую реальность.

♍ Девы

Вам предоставляется шанс изменить ваши отношения с помощью собственной трансформации. Отнеситесь к ветру перемен как к нежному, любящему спутнику, а не как к буре. Он позволит вам избавиться от того, что больше не служит вашему благу, чтобы вы могли более полно проявить себя.

Космический совет: не сопротивляйтесь ветру перемен.

♎ Весы

Наступивший 2023 год — это год безумной любви к себе, когда вы можете смело проявить себя! Этот год для того, чтобы поверить в то, что каждое божество в космосе является вашим помощником в путешествии, называемом жизнью, что только хорошие вещи будут встречаться на вашем пути и вы будете двигаться к своей священной цели.

Космический совет: отбросьте сомнения и поверьте в свои силы.

♏ Скорпионы

Время работает в вашу пользу и все, что вам нужно, найдет свое место в вашей жизни именно в тот момент, когда это должно произойти. Сделайте шаг назад и позвольте чудесам произойти. Откройте свое сердце и примите любовь, привязанность и обожание, которые посылаются вам прямо сейчас. Что-то подсказывает вам, что пора влюбиться.

Космический совет: пришла пора влюбиться.

♐ Стрельцы

Вы переживаете божественную благодать в ее самой волшебной форме. Вас любят, вас защищают и о вас заботятся. Это то, что вы знаете и понимаете на уровне души. Любовь, красота, гармония и спокойствие будут важными темами для вас в эти выходные. Если вы думали о том, чтобы построить жизнь своей мечты с кем-то определенным, настало время действовать.

Космический совет: настало время строить жизнь своей мечты.

♑ Козероги

Боги несут с собой дар надежды, исцеления, любви и романтики. Вы можете обнаружить, что делаете следующий шаг с кем-то, с кем встречаетесь уже какое-то время. Но кто-то, кто был на вашей орбите, может заявить о своих чувствах. Дайте себе чистый лист и начните сначала. Вселенная поддерживает вас, чтобы вы заложили фундамент стабильных отношений, которые будут продолжать развиваться вместе с вами.

Космический совет: начните с чистого листа.

♒ Водолеи

Не стоит беспокоиться о том, что дела складываются не в вашу пользу и думать о своей следующей зарплате. Вы пришли в мир, чтобы жить, любить, смеяться, воплощать радость и смех. Помните о бесконечной возможности всего, что вы можете сотворить. Что-то подсказывает вам, что вы находитесь на пути к открытию истинной сущности свободы.

Космический совет: вы на пути к познанию свободы.

♊ Рыбы

Что-то у вас давно не получается, и вы это знаете. Вместо того, чтобы пытаться рационализировать свои чувства, примите все как есть и начните диалог с другими. Помните, люди в вашей жизни не всегда знают, как оказать вам поддержку, если вы не выразите им свои нужды открыто и честно.

Космический совет: начните диалог, и вас поддержат.

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