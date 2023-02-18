Один выстрел — одна цель: лучшее видео из зоны СВО за день

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Иван Обухов
Иван Обухов 109

Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Бук-М2», расчетов «кочующих» 120-мм минометов, и кадры подготовки экипажей боевых машин разведки БРМ-1К.

Фото, видео: EPA / MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

«Бук» на дежурстве — небо чистое

Пусковая установка ЗРК «Бук-М2» выезжает на огневую позицию. Скорость и проходимость боевой машины как у хорошего внедорожника. «Бук» останавливается и сразу переходит в боевую готовность. Когда «Бук» на боевом дежурстве — небо остается чистым. ЗРК приводит ракеты в стартовое положение, РЛС сканирует сектор. Когда ракеты готовы, начинается вращение в поиске сектора огня.

Поймать невидимку

У расчетов «кочующих» 120-мм минометов буквально считанные минуты на занятие огневой позиции, вычисление исходных данных для стрельбы и производство первого выстрела. После первого выстрела расчеты начинают работать как четко отлаженный механизм, где каждый боец прекрасно знает свой маневр.

После стрельбы 120-миллиметровое орудие складывается в кузове, и вот расчет уже едет на новую огневую позицию. Засечь кочующий миномет, успеть нанести ответный удар — задача сложная даже для опытного противника. Уровень подготовки минометчиков сокращает эти шансы до минимума.

Один выстрел — одна цель

Операторы-наводчики боевой машины БРМ-1К использую современные, компьютеризированные системы управления огнем при стрельбе по мишеням из 30-мм автоматической пушки и спаренным ПКТ 7,62-мм. Обновленная машина представляет из себя боевую машину на базе БМП с необитаемой башней, специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, что позволяют существенно расширить возможности по контролю экипажа за боевой обстановкой.

Тема:
Спецоперация
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