Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией в Мексике

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Рита Миронова
Рита Миронова 119

Голливудскому актеру стало плохо во время празднования дня рождения молодой жены.

Ричарда Гира госпитализировали с пневмонией в Мексике

Фото: www.globallookpress.com / Jakub Kaminski via www.imago-ima

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Голливудский актер Ричард Гир, известный по фильмам «Красотка» и «Хатико», попал в больницу в Мексике. Как сообщает портал TMZ, 73-летней знаменитости стало плохо во время празднования 40-летия жены.

Гир прилетел в Мексику вместе с семьей, чтобы отметить радостное событие, однако уже перед поездкой актер мучился от сильного кашля. После перелета ему стало хуже, и прибывшим медикам пришлось экстренно госпитализировать его с пневмонией. Однако в больнице актер провел всего одну ночь.

«Ричард Гир выздоравливает в Мексике в эти выходные после того, как подхватил пневмонию во время отпуска со своей семьей», — сообщил портал.

По словам источников, актеру выписали антибиотики, сейчас он чувствует себя гораздо лучше.

Ричард Гир и Алехандра Сильва поженились в 2018 году. Когда у пары появились дети, актер полностью посвятил себя семье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ричард Гир впервые за долгое время появился на публике с молодой женой.

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