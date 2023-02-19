Глава МИД ФРГ Бербок решила занять пост канцлера Германии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 131

Journal du Dimanchе: глава МИД ФРГ Бербок хочет стать канцлером Германии

Глава МИД ФРГ Бербок решила занять пост канцлера Германии

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Kira Hofmann

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Заявившая о «войне с Россией» немецкий дипломат претендует на «повышение» в немецкую канцелярию, пока общественность требует ее отставки с действующей должности.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ, если украинский кризис спровоцирует роспуск бундестага. Об этом сообщило французское издание Journal du Dimanche со ссылкой на дипломатический источник.

«Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага», — рассказал собеседник СМИ.

Во время заседания ПАСЕ глава МИД Германии заявила, что Евросоюз ведет войну против России, а также призвала Запад к большему сплочению для помощи Украине. После своих заявлений немецкий политик подверглась жесткой критике, некоторые даже требовали, чтобы Бербок подала в отставку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анналена Бербок призвала президента РФ Владимира Путина «развернуть политику на 360 градусов».

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Глава МИД ФРГ Бербок решила занять пост канцлера Германии

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