Женщина погибла в страшном пожаре под Томском
Женщина погибла в результате пожара в жилом доме в Томской области
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru
Пожарным потребовалось два часа, чтобы ликвидировать возгорание в жилом доме.
Появились кадры пожара из Томской области. В Александровском районе загорелся жилой дом. На место оперативно выехали спасатели.
Спустя два часа возгорание удалось ликвидировать. По предварительной информации, в огне погибла 59-летняя женщина — владелица жилого дома.
Прокуратура Александровского района разбирается в обстоятельствах и причинах произошедшего.
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