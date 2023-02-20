В Турции спецназ встал на защиту домов от мародеров после землетрясения

Бойцы турецкого спецназа патрулируют руины, которые еще недавно были густонаселенными турецкими городами. Силовики обследуют пострадавшие от землетрясения районы, защищая дома от мародеров, которые активизировались в регионе сразу после трагедии.

Число жертв стихии при этом, продолжает расти, погибших — уже больше 41 тысячи человек. Разбор завалов продолжается до сих пор. Тысячи местных жителей — числят пропавшими без вести. Точную цифру власти пока не сообщают.

Подземные толчки ощутили сразу в 11 провинциях страны, это стало самым разрушительным за более чем 80 лет землетрясением в стране.