В Турции спецназ встал на защиту домов от мародеров после землетрясения

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По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли более 41 тысячи человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ahmed Deeb; 5-tv.ru

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Бойцы турецкого спецназа патрулируют руины, которые еще недавно были густонаселенными турецкими городами. Силовики обследуют пострадавшие от землетрясения районы, защищая дома от мародеров, которые активизировались в регионе сразу после трагедии.

Число жертв стихии при этом, продолжает расти, погибших — уже больше 41 тысячи человек. Разбор завалов продолжается до сих пор. Тысячи местных жителей — числят пропавшими без вести. Точную цифру власти пока не сообщают.

Подземные толчки ощутили сразу в 11 провинциях страны, это стало самым разрушительным за более чем 80 лет землетрясением в стране.

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