С момента смерти актрисы прошло уже более пяти лет, но ее самые близкие по-прежнему бережно хранят память о знаменитости.

Старшая дочка покойной актрисы Веры Глаголевой — Анна Нахапетова — вспомнила, какой была мама в работе и дома с близкими. По ее словам, у артистки были свои принципы, которым она старалась следовать, но однажды все же отступилась от правил.

Это случилось в 2006 году. Тогда Глаголева играла в Московском театре Олега Табакова. Дочка буквально напросилась на спектакль. Актриса не смогла отказать близкому человеку.

«Именно тогда мама и призналась, что никого не приглашает на свои премьеры. Не знаю, с чем связано ее нежелание… Возможно, в кино она была более уверена», — рассказала Нахапетова в беседе с Газетой.ру.

Нахапетова добавила, что ей также посчастливилось поработать с мамой на съемочной площадке. Но чтобы получить роль, ей, как и всем остальным, пришлось проходить кастинг.

«Для моей мамы родственные связи в работе никогда не имели значения. Только благодаря второму режиссеру и оператору, которые не знали о том, что мы родственники, меня взяли в проект», — добавила она.

И в воспитании Глаголева была принципиальна.

«Меня никогда не хвалила, а я стараюсь хвалить свою дочь, но, к сожалению, это тоже бывает нечасто. Однако считаю, что ребенка надо хвалить. Мне этого не хватало, но, тем не менее, я благодарна маме за то, что жажда похвалы заставляла меня становиться лучше», — заключила она.

Глаголева на протяжении долгих лет болела и пыталась победить рак желудка. Несмотря на диагноз и неутешительные прогнозы врачей, знаменитость продолжала работать. Про себя Глаголева говорила, что она — птица Феникс. К сожалению, ей не удалось справиться с болезнью. Ее не стало 16 августа 2017 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал редкие кадры старого интервью с артисткой. На нем звезда философски отвечает на вопросы журналистов а жизни и характере.