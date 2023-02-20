Эксперт предсказал реакцию Запада на провокацию Украины с радиацией

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 97

Эксперт Желтоножко предсказал реакцию Запада на провокацию Киева с радиоактивными веществами

Эксперт предсказал реакцию Запада на провокацию Украины с радиацией

Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde/face to face

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По данным Минобороны РФ, Украина планирует инсценировать локальное заражение в районе подконтрольного Киеву радиационного объекта. Цель очевидна — обвинить ВС РФ в нанесении ударов.

Киевский режим планирует масштабную провокацию, связанную с радиоактивными веществами. По данным Минобороны РФ, контейнеры уже провезли на Украину в обход таможни.

Эксперт в сфере ядерного и химического оружия Олег Желтоножко оценил реальность провокации. В беседе с «Известиями» он объяснил, что технически такой план провернуть несложно.

«Организовать такую провокацию несложно. Возникает вопрос источника. Анализ радиоактивных отходов может указать на его происхождение. Но многое зависит от пропагандистского аппарата — визуальной картинки и соответствующих отзывов в зарубежных СМИ», — прокомментировал Желтоножко.

Эксперт добавил, что западные СМИ не будут интересовать подробности произошедшего, им будет достаточно лишь факта и картинки. По его словам, аудитория, на которую направлена эта провокация, поверит в ЧП без особых доказательств.

«А последствия для персонала или для мирных жителей настолько незначительная для них деталь, что никто этого учитывать не будет», — заключил специалист.

По данным российского оборонного ведомства, Украина планирует инсценировать локальное заражение в районе подконтрольного Киеву радиационного объекта. Цель очевидна — обвинить ВС РФ в нанесении ударов по опасным объектам и повесить на российскую сторону «грубое нарушение» Конвенции о ядерной безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что МО РФ заявило о подготовке Киевом провокации в сфере ядерной безопасности.

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