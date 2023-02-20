В России могут появиться выходные на медобследование
«Известия»: в Госдуме предложили выделить дополнительный выходной на диспансеризацию
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Такое решение позволит сохранить здоровье большему числу людей, считают власти.
Россиянам всех возрастов предлагают дать дополнительный выходной раз в год на диспансеризацию.
Такой законопроект депутаты внесут в парламент сегодня, пишут «Известия». Сейчас таким выходным могут похвастаться только государственные и муниципальные служащие, а также работники старше 40 лет. Граждане от 18 до 39 тоже могут проходить обследования с отрывом от работы и без потери зарплаты, но только один раз в три года.
По мнению медиков, опрошенных «Известиями», диспансеризация, поможет оперативно и на ранних стадиях выявить гипертонию, сахарный диабет, атеросклероз и другие недуги.
Впрочем, у инициативы есть и свои противники. Сегодня работодатели стремятся экономить, а дополнительный выходной для всех работников приведет к тратам, что будет стимулировать работу «в темную».
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