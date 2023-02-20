В России могут появиться выходные на медобследование

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«Известия»: в Госдуме предложили выделить дополнительный выходной на диспансеризацию

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Такое решение позволит сохранить здоровье большему числу людей, считают власти.

Россиянам всех возрастов предлагают дать дополнительный выходной раз в год на диспансеризацию.

Такой законопроект депутаты внесут в парламент сегодня, пишут «Известия». Сейчас таким выходным могут похвастаться только государственные и муниципальные служащие, а также работники старше 40 лет. Граждане от 18 до 39 тоже могут проходить обследования с отрывом от работы и без потери зарплаты, но только один раз в три года.

По мнению медиков, опрошенных «Известиями», диспансеризация, поможет оперативно и на ранних стадиях выявить гипертонию, сахарный диабет, атеросклероз и другие недуги.

Впрочем, у инициативы есть и свои противники. Сегодня работодатели стремятся экономить, а дополнительный выходной для всех работников приведет к тратам, что будет стимулировать работу «в темную».

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