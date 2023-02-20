«Народный фронт» отправил российским военным 70 автомобилей
Также военнослужащие получат все необходимые вещи и даже гитары с автографами известных музыкантов.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
Внедорожники, квадрокоптеры и другие необходимые военнослужащим вещи на передовую отправил «Народный фронт». Торжественная церемония прошла в Ростове-на-Дону.
Всего в зону спецоперации выдвинулись 70 машин. Следом отправятся еще 15 грузовиков. Их загрузят мобильными банями, буржуйками, теплыми вещами и даже гитарами. На них свои автографы оставили известные российские музыканты.
В рамках сбора «Защитникам Отечества» совместно с холдингом НМГ крупнейшие телеканалы собрали средства, на которые для бойцов закупили все необходимое.
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