«Народный фронт» отправил российским военным 70 автомобилей

Внедорожники, квадрокоптеры и другие необходимые военнослужащим вещи на передовую отправил «Народный фронт». Торжественная церемония прошла в Ростове-на-Дону.

Всего в зону спецоперации выдвинулись 70 машин. Следом отправятся еще 15 грузовиков. Их загрузят мобильными банями, буржуйками, теплыми вещами и даже гитарами. На них свои автографы оставили известные российские музыканты.

В рамках сбора «Защитникам Отечества» совместно с холдингом НМГ крупнейшие телеканалы собрали средства, на которые для бойцов закупили все необходимое.