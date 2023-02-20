Россияне будут отдыхать на этой неделе четыре дня

Ну а чтобы во время поедания блинов не отвлекаться на менее важные задачи, в России началась короткая рабочая неделя! Из-за празднования Дня Защитника Отечества жители страны будут работать всего три дня.

Дополнительный выходной 24 февраля появился из-за переноса с воскресенья 1 января. Последний рабочий день — в среду. Он как предпраздничный будет короче на час. Для россиян, которые трудятся шесть дней в неделю, суббота будет как обычно рабочей.