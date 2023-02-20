Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кузбассе
В результате происшествия пострадали несколько человек.
Фото: Лысцева Марина / ТАСС
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Как стало известно 5-tv.ru, на борту находились десять человек, один из них погиб. Двое человек, включая пилота, получили ранения, остальные — в скорой не нуждаются.
По предварительным данным, инцидент произошел в районе горы Толхан. Связь с пострадавшими установлена.
По первоначальным сведениям, произошел отказ системы, затем пилот вышел на связь, доложил о ситуации и совершил жесткую посадку.
Предварительно, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрогео».
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