Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кузбассе

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 8

В результате происшествия пострадали несколько человек.

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Кузбассе

Фото: Лысцева Марина / ТАСС

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Частный вертолет совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Как стало известно 5-tv.ru, на борту находились десять человек, один из них погиб. Двое человек, включая пилота, получили ранения, остальные — в скорой не нуждаются.

По предварительным данным, инцидент произошел в районе горы Толхан. Связь с пострадавшими установлена.

По первоначальным сведениям, произошел отказ системы, затем пилот вышел на связь, доложил о ситуации и совершил жесткую посадку.

Предварительно, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрогео».

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