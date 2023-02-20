Костюмы, награды, редкие фото: вдова Кобзона создает мемориальный музей певца

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Рита Миронова
Рита Миронова 18

Вдова Иосифа Кобзона сообщила, что хочет создать музей в честь любимого мужа

Костюмы, награды, редкие фото: вдова Кобзона создает мемориальный музей певца

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Нелли Кобзон загорелась идеей создать масштабную экспозицию, которая поможет хранить память о покойном муже.

Вдова Иосифа Кобзона, ушедшего из жизни в 2018 году, сделала неожиданное заявление — в Москве может появиться мемориальный музей знаменитого артиста. Об этом Нелли Кобзон рассказала порталу dni.ru.

«Ждите, обещаю, что будет! Я уже практически собрала вещи, которые должны стать экспонатами — костюмы, афиши, награды, огромное количество редких уникальных фотографий», — поделилась вдова покойного артиста.

Пока не известно, где развернется мемориальный музей. Как отметила Нелли, экспозиция должна быть фундаментальной, поэтому необходимо найти подходящее помещение.

В 2020 году в память об Иосифе Кобзоне установили мемориальную доску на здании музыкальной академии, где артист учился на вокальном факультете, а затем работал руководителем кафедры эстрадно-джазового пения.

Иосиф Давыдович умер на 81-м году жизни 30 августа 2018-го. С женой Нелли он прожил в счастливом браке почти 50 лет. Вдова артиста была его третьей женой, но именно с ней Кобзон смог обрести настоящее семейное счастье. Нелли Михайловна была рядом с любимым мужем до последней минуты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Кобзон предложил выйти замуж своей последней супруге.

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