Президент США Джо Байден прибыл в Киев на встречу с Зеленским

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Рита Миронова
Рита Миронова 115

Белый дом подтвердил визит американского президента в столицу Украины.

Президент США Джо Байден прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Фото: www.globallookpress.com / Liu Jie

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Президент США Джо Байден прибыл в Киев. Об этом сообщили представители Белого дома. По официальным данным, американский президент своим визитом намерен публично поддержать демократию и суверенитет Украины.

Также президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографию с Байденом.

«Джо Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это чрезвычайно важная поддержка для всех украинцев», — написал Зеленский.

В течение дня на всей территории Украины, в том числе в Киеве, звучала воздушная тревога. Украинские СМИ также сообщали о перекрытии центра столицы и гигантских пробках.

По информации Белого дома, Байден планирует объявить об очередной поставке пакета военной помощи на сумму полмиллиона долларов. Туда войдут боеприпасы, противотанковое вооружение и радары, уточнили в Белом доме.

Помимо военной помощи Украине, в Белом доме анонсировали очередные антироссийские санкции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США рассказали о новых санкциях в отношении России.

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