В Австралии крокодил чуть не съел рыбака — видео

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Мужчина отделался испугом. Момент нападения он успел запечатлеть на камеру.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kevin Sawford; 5-tv.ru

На волоске от смерти оказался житель Австралии, забывший, что в местных реках водится не только рыба. Он беззаботно плыл в своей лодке, надеясь на крупный улов. Но не такой…

В воде неожиданно показался крокодил. Поняв, что рыбой здесь его не угостят, он решил отобедать человеком. Мужчина отделался испугом, но на память получил эффектные кадры.

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