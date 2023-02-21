На волоске от смерти оказался житель Австралии, забывший, что в местных реках водится не только рыба. Он беззаботно плыл в своей лодке, надеясь на крупный улов. Но не такой…

В воде неожиданно показался крокодил. Поняв, что рыбой здесь его не угостят, он решил отобедать человеком. Мужчина отделался испугом, но на память получил эффектные кадры.