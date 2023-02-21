Похоронившая бабушку Ефременкова поблагодарила Орлову за помощь и поддержку

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова тяжело переживает утрату бабушки, которой не стало 1 февраля. Алевтина Анатольевна заменила ей маму и всегда была рядом. Лишь спустя три недели после личной трагедии она стала потихоньку возвращаться в социальные сети. Там она рассказала, кто ее поддержал.

Так, особую благодарность она выразила телеведущей Ольге Орловой. Ефременкова отметила, что забота и внимание Орловой ей напомнили ее бабушку.

«Это уникальный человек, который всегда поможет и поддержит. Она напоминает мне мою мамочку (так Ефременкова называла кровную бабушку — Прим. ред.), у нее такое же огромное сердце», — поделилась экс-участница реалити-шоу.

Известно, что и другая экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас также не осталась равнодушной. В момент нахождения бабушки в больнице она приезжала домой к Ефременковой и сидела с грудными близнецами.

К слову, смерть стала внезапностью не только для Ефременковой, но и для многих поклонников, которые следили за жизнью знаменитости. Девушка часто рассказывала о бабушке и публиковала общие фото.

Она делилась, что у «мамы» из-за возраста множество проблем, занималась ее лечением, везде сопровождала и следила за предписаниями врачей. Но в конце января пенсионерке резко стало плохо по дороге из поликлиники в такси. Ей вызвали скорую и увезли в больницу в Подмосковье. С каждым днем состояние Алевтины Анатольевны лишь ухудшалось. В один из дней женщина перестала разговаривать и самостоятельно есть. Ее частично подключили к ИВЛ. 1 февраля сердце самого родного для знаменитости человека остановилось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ефременкова нашла применение вещам умершей бабушки.



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