«Розовый бриллиант»: Ольга Орлова показала трогательное фото с дочкой

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Певица Ольга Орлова показала снимок спящей новорожденной дочери

«Розовый бриллиант»: Ольга Орлова показала трогательное фото с дочкой

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Несмотря на много хлопот, связанных с рождением малышки, знаменитость выглядит шикарно.

Певица и телеведущая Ольга Орлова с рождением дочери стала активнее вести свои социальные сети. Она не перестает восхищаться младенцем и выкладывать совместные снимки. На этот раз она опубликовала пост, на котором предстала перед поклонниками в очень уютном домашнем образе.

Знаменитость нежно прижимает к себе малышку Анну и позирует на фоне кухни, заполненной вазами с розами разных цветов. Однако на этот раз Ольга предстала с ярким макияжем, в сером свитере оверсайз и черных брюках.

Певица Ольга Орлова позирует с новорожденной дочерьюПевица Ольга Орлова позирует с новорожденной дочерью. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Дочка звезды шоу-бизнеса одета в светлые боди и розовую шапочку. Собственно, свой снимок она и назвала — «Розовый бриллиант».

Ольга Орлова стала мамой 6 февраля — у нее родилась долгожданная дочь Анна, весом 3 килограмма 800 граммов и ростом 54 сантиметра. Малышка появилась на свет с помощью кесарева сечения и, кроме мамы и врачей, на первой встрече с новорожденной присутствовал ее отец, бизнесмен Валерий. Этой второй ребенок певицы — первому сыну Артему уже 20 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как телеведущая Орлова скинула 10 килограммов спустя две недели после родов.

*— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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