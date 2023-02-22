В Китае на свадьбу к жениху ворвались его бывшие девушки с угрожающим плакатом

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Несмотря на инцидент, свадьба все-таки состоялась. Однако теперь новоиспеченная жена не разговаривает с молодым человеком.

Фото, видео: ALEX PLAVEVSKI / ТАСС; 5-tv.ru

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Весьма щепетильная ситуация произошла на одной из обычных свадеб в Китае. На церемонию бракосочетания пожаловала целая толпа девушек со стороны... жениха. Свой визит они дополнили плакатом, на котором было написано: «Мы бывшие девушки и сегодня мы его уничтожим».

Появление незваных гостей ввело молодоженов в ступор. Жених занервничал, но, собравшись с духом, все-таки поговорил с бывшими. В итоге, свадьба все-таки состоялась. Но жена и новые родственники, пока не разговаривают с молодым человеком.

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