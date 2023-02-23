Это судьба? Почему люди терпят крах в личной жизни

Многие годами ищут вторую половинку, но ничего не клеится. Каждые новые отношения — потраченные нервы и время.

Отношения мужчины и женщины — целая наука. Часто осилить ее не могут даже лучшие умы. При них все — деньги, богатство, успех, но в личной жизни полный крах. Каждая новая любовь приносит боль и разочарования. Откуда такая несправедливость — дело в судьбе или копаться надо в себе? На эти вопросы ответила психолог Кристина Дюран.

В интервью изданию «Страсти» эксперт выделила несколько проблем, на которые человеку особенно стоит обратить внимание. Иногда именно с ними связаны беды в личной жизни.

Сам себя не полюбишь…

Удивительно, но факт: и богатые, и знаменитые люди тоже не редко совсем не в восторге от себя. Внутренний голос каждый раз так и нашептывает: ты этого недостоин. В обратном могут уверять родные друзья, близкие, но почему-то им не веришь. Возможно, ваше душевное состояние — не паханное поле для психолога и нужно срочно что-то делать. Как только придет любовь к себе, потянутся и достойные, надежные партнеры.

Без ума от себя

Бывает и наоборот. Любовь к себе так зашкаливает, что планка к противоположному полу запредельная. Человек периодически придирается к мелочам: у одного нос слишком большой, другой по росту не подходит, третий недостаточно обеспечен — перед глазами сплошные недостатки. В итоге могут уйти годы на поиск идеального человека, а зря. От синдрома отложенной жизни надо срочно избавляться, как и лечить страстную любовь к себе.

Печальное прошлое

Человек — существую думающее и рефлексирующее, потому не так просто из одних отношений переходить в другие. Особенно когда опыт печальный и подорвал самооценку. Чтобы не застревать в прошлом, нужно также поработать над собой: вспомнить про личные границы, преследовать свои интересы и, конечно, учиться любить себя. На словах все, конечно, легче, чем на деле, но вода камень точит.

Сущий ребенок

И в 30, и в 40 лет человек может оставаться подростком в части отношений с противоположным полом. Такие люди романтику и секс воспринимают как что-то противоестественное и безобразное и страшатся этого. Хорошо бы вовремя признать проблему, чтобы не встретить старость в одиночестве.

У страха глаза велики

В данном случае это чувство — следствие горького опыта. Кто-то годы жил со сталкером, кто-то просто с непорядочным человеком, кто-то был в плену нездоровой моральной зависимости от второй половинки. Наступать на те же грабли хочется только отчаявшимся, нормальные люди после такого еще долго в себя приходят и боятся перемен в личной жизни. Простого самоанализа тут, скорее, не хватит, чтобы решить проблему — важно подключить психолога. Специалист поможет разобраться в себе, побороть страхи и встать на новые рельсы на пути к личному счастью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как раз и навсегда завершить отношения с противоположным полом.