ВКС РФ ударили по цеху ВСУ для производства и ремонта минометов
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Точечный удар поразил цель и оставил ВСУ без ремонтного потенциала.
Фото: Смирнов Владимир / ТАСС
Воздушно-космические силы России ударили по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.
Цех ВСУ был выявлен и уничтожен в районе города Сумы.
Склады боеприпасов были также обнаружены и уничтожены в Донецкой и Херсонской областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, ВКС России уничтожили завод бронетанковой техники ВСУ в Харькове
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