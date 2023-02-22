ВКС РФ ударили по цеху ВСУ для производства и ремонта минометов

Воздушно-космические силы России ударили по цеху производства и ремонта крупнокалиберных минометов и боеприпасов для ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Цех ВСУ был выявлен и уничтожен в районе города Сумы.

Склады боеприпасов были также обнаружены и уничтожены в Донецкой и Херсонской областях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, ВКС России уничтожили завод бронетанковой техники ВСУ в Харькове