ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской ж/д дороги в Юрге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 111

Ярый противник СВО был пойман с поличным на определенном им для злодеяния месте.

ФСБ предотвратила диверсию на участке Свердловской ж/д дороги в Юрге

Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ

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Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить диверсию на участке Свердловской железной дороги. Информацией об этом с ТАСС поделились в пресс-службе управления службы безопасности России по Тюменской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий региональным управлением ФСБ РФ по Тюменской области пресечена попытка совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры», — прокомментировали в ведомстве.

Был задержан житель Нижневартовска. Сотрудники РУФСБ взяли его с поличным после покушения на противоправное злодеяние на железнодорожных путях. Он был пойман на определенном им для диверсии участке. При себе мужчина имел все необходимые средства для воплощения замысла.

Сообщается также, что следственный отдел возбудил уголовное дело по части третьей статьи 30 первой части 281 статьи Уголовного кодекса РФ «Покушение на совершение диверсий». Расследование дела продолжается.

В пресс-службе ФСБ отметили, что задержанный мужчина является представителем ярых противников проведения спецоперации России. По данным ведомства, мужчина планировал поджоги и другие действия, которые могли бы нарушить работу железной дороги. Преступник был намерен вывести из строя релейные металлические шкафы, которые используются для размещения аппаратуры систем железнодорожной автоматики и телемеханики на перегонах и железнодорожных станциях.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на химическом предприятии в Калужской области.

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