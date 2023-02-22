Как прошел митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» в Лужниках

На сцене митинга-концерта «Слава защитникам Отечества» выступили знаменитые певцы и артисты. Причем не только со стихами и песнями, но и словами поддержки участникам СВО. Обратился к тем, кто сейчас на передовой и президент страны. Речь Владимира Путина услышал Максим Прихода.

Военным, стоящим на сцене, президент пожал руки дважды — когда только вышел из-за кулис и после того, как закончил свою речь. Ведь и само его выступление, и весь митинг-концерт «Во славу защитников Отечества» — ни что иное как одна большая благодарность тем, кто сейчас с оружием в руках бьется за будущее нашей страны.

«Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые стоят здесь рядом с нами. Они сражаются мужественно, героически, храбро», — сказал Владимир Путин.

Раскатистое троекратное ура звучит накануне 23 февраля. Президент подчеркивает, этот праздник сегодня приобрел сакральный смысл.

«Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное, я бы сказал, мистическое и святое. Не даром одна из самых известных молитв начинается со слов „Отче наш“. В этом есть что-то близкое каждому человеку — мы ведь говорим и „Родина-мать“. Речь идет о семье — о чем-то огромном, мощном и в то же время близком сердцу каждого человека. По большому счету, Родина и семья в нашем сердце — это одно и то же», — подчеркнул глава государства.

День защитника Отечества — это праздник не только военных. Путин отметил: каждый, кто словом и делом помогает нашим бойцам, тоже защитник.

«Сегодня их поддерживает вся страна, а значит, каждый, кто это делает, — в известной степени тоже защитник Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим бойцам вставать на ноги; врачи, и медсестры и нянечки, это, конечно же, и работники оборонного сектора транспортного сектора, и вы все вместе, кто пришли сегодня поддержать наших бойцов. Это очень важно. В этом смысле при защите наших интересов, людей, культуры, языка территории — весь наш народ является защитником Отечества», — сказал Путин.

В этот раз речь Путина вопреки традиции — не предваряла группа «Любэ». Они отыграли раньше. И это был один из самых проникновенных моментов концерта.

Музыка с простыми смыслами: о Родине, и тех, кто, рискуя ради нее своими жизнями, выполняет тяжелую военную работу сегодня звучит по-новому.

Эти песни слышно далеко за пределами «Лужников», от триколоров рябит в глазах. Десятки тысяч зрителей не жалеют связок чтобы каждый защитник отечества чувствовал их поддержку.

Вместе со звездами эстрады на сцене герои специальной военной операции. Кто-то говорит о важном, а кто-то решил спеть, точнее зачитать. Старший лейтенант Романенко написал свою «Катюшу». К военной классике обратился, потому что уверен: эту войну потомки назовут великой.

«Сейчас мы боремся за право стать свободными, хорошо что началось, то что было, не могло продолжаться, касательно минских соглашений, и всего прочего, мы терпели, претерпевали коварство украинской армии, мы воспряли, наконец-таки мы отвоевываем назад наши исконные земли», — говорит боец.

Николай Романенко сначала стал военным, а уже потом музыкантом. У Сергея Чуйкова было наоборот. В 2014-м он оставил родную луганскую филармонию. Взял оружие — и позывной «Маэстро», как и герою Леонида Быкова, музыка — не раз помогала ему на фронте.

«Мой репертуар сменился в 2014 году, когда начались события на Донбассе, нужно было боевой дух поднимать не только у солдат, но и у мирных жителей. Приходилось петь песни военные, конечно, и новые песни сочинять», — рассказывает солист Луганской академической филармонии Сергей Чуйков.

Здесь же в «Лужниках» — ярмарка. Волонтеры и активисты Народного фронта отправляют письма солдатам на фронт и организуют помощь для жителей новых российских регионов.

«Здесь проходит благотворительная акция по сбору средств для восстановления молодежного центра города Донецка, здесь представлены поделки детей из этого молодежного центра и люди могут их приобрести за пожертвования в фонд», — говорит волонтер Кирилл Рысков.

И в новых регионах эту поддержку чувствуют и ценят. Каждое слово, произнесенное сегодня с этой цены, пропитано чувством бесконечного уважения к тем, кто в самом широком смысле сейчас защищает наше отечество. Это наш общий праздник. Праздник тех, кто за Россию и свободу — до конца.