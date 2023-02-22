Как российские разведчики находят позиции ВСУ в районе Марьинки

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Точно определить, откуда неонацисты ведут обстрелы мирных жителей, а затем нанести по врагу разящий удар — одна из главных задач российских войск.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Бить точно в цель и уничтожать технику противника российской артиллерии помогает разведка. Эту опасную работу, иногда даже в тылу неприятеля, делают отряды, состоящие из пары десятков человек. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов увидел, как это происходит.

«Именно с этого начинается серьезная артиллерийская работа, на передний край выходит разведка — это глаза артиллерии», — уточнил наш корреспондент.

Разведвзвод выбирает удобную позицию, бойцы занимают круговую оборону и выставляют дозорных — группа готова к работе.

«Разведка производится тихая, иногда очень редко ведется разведка боем. Выявляется бронетехника, идет корректировка. БПЛА наводит „арту“. Задача — не обнаружить себя, вступать в бой в крайней необходимости», — заявил командир разведвзвода с позывным «Лис».

Через минуту в воздух поднимается коптер.

«Он взлетает на рабочую высоту, от 150 метров и выше, делаем осмотр местности, прикрепляемся к точкам», — сообщил разведчик с позывным «Вжик».

До позиций артиллеристов приходится добираться пешком и в прямом смысле этого слова — топтать грязь.

«Добираемся уже пешком, обычная легковая техника сюда не пройдет. В 50 метрах минное поле, но мы уже на огневой позиции. Это САУ, бойцы ласково называют „саушка“. А это — „Акация“, и сейчас начнется работа», — отметил журналист.

По координатам разведки 152-й калибр начинает вести огонь. После первого залпа — заряжающий готовит новый выстрел. Этим бойцам иногда приходилось работать буквально не покладая рук.

«Были моменты, сидели с утра до вечера, только боеприпасы подвозили, ночами работали, сутками. По рации запрашивали, чтоб в туалет сходить», — рассказал командир орудия с позывным «Знахарь».

И такая напряженная и самоотверженная работа российских военнослужащих дает результат.

«Уничтожали БМП, танки, опорные пункты, пикапы, минометные секции», — дополнил командир гаубичной батареи с позывным Камыш.

Если цель уничтожена, то, не дожидаясь ответного огня, самоходки меняют позицию. А тем временем разведка идет дальше в поисках новой цели.

Тема:
Спецоперация
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