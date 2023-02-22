Как российские разведчики находят позиции ВСУ в районе Марьинки
Точно определить, откуда неонацисты ведут обстрелы мирных жителей, а затем нанести по врагу разящий удар — одна из главных задач российских войск.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Бить точно в цель и уничтожать технику противника российской артиллерии помогает разведка. Эту опасную работу, иногда даже в тылу неприятеля, делают отряды, состоящие из пары десятков человек. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов увидел, как это происходит.
«Именно с этого начинается серьезная артиллерийская работа, на передний край выходит разведка — это глаза артиллерии», — уточнил наш корреспондент.
Разведвзвод выбирает удобную позицию, бойцы занимают круговую оборону и выставляют дозорных — группа готова к работе.
«Разведка производится тихая, иногда очень редко ведется разведка боем. Выявляется бронетехника, идет корректировка. БПЛА наводит „арту“. Задача — не обнаружить себя, вступать в бой в крайней необходимости», — заявил командир разведвзвода с позывным «Лис».
Через минуту в воздух поднимается коптер.
«Он взлетает на рабочую высоту, от 150 метров и выше, делаем осмотр местности, прикрепляемся к точкам», — сообщил разведчик с позывным «Вжик».
До позиций артиллеристов приходится добираться пешком и в прямом смысле этого слова — топтать грязь.
«Добираемся уже пешком, обычная легковая техника сюда не пройдет. В 50 метрах минное поле, но мы уже на огневой позиции. Это САУ, бойцы ласково называют „саушка“. А это — „Акация“, и сейчас начнется работа», — отметил журналист.
По координатам разведки 152-й калибр начинает вести огонь. После первого залпа — заряжающий готовит новый выстрел. Этим бойцам иногда приходилось работать буквально не покладая рук.
«Были моменты, сидели с утра до вечера, только боеприпасы подвозили, ночами работали, сутками. По рации запрашивали, чтоб в туалет сходить», — рассказал командир орудия с позывным «Знахарь».
И такая напряженная и самоотверженная работа российских военнослужащих дает результат.
«Уничтожали БМП, танки, опорные пункты, пикапы, минометные секции», — дополнил командир гаубичной батареи с позывным Камыш.
Если цель уничтожена, то, не дожидаясь ответного огня, самоходки меняют позицию. А тем временем разведка идет дальше в поисках новой цели.
- 22 февр
- Мария Захарова назвала два условия скорейшего наступления мира на Украине
- 22 февр
- МИД заявил, что Норвегия способствует эскалации конфликта на Украине
- 22 февр
- «Цирковое представление»: как «тайный» визит Байдена в Киев повлияет на Украину
- 22 февр
- Американский полковник предупредил о новых участниках конфликта на Украине
- 22 февр
- «Порыв единения»: митинг-концерт в «Лужниках» собрал более 80 тысяч человек
- 22 февр
- Путин: «Весь наш народ является сегодня защитником Отечества»
- 22 февр
- «Отче наш»: Путин напомнил о главной молитве, говоря о Родине
- 22 февр
- Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — прямая трансляция
- 22 февр
- «Все кончено»: американский разведчик заявил, что Киев уже проиграл России
- 22 февр
- ВКС РФ ударили по цеху ВСУ для производства и ремонта минометов
Читайте также
66%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?