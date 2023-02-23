Бизнес-психолог раскрыл секрет успеха соискателя на собеседовании

Не всегда решающую роль для работодателя играют интеллект и богатый профессиональный опыт потенциального сотрудника.

Собеседование — важный этап в поиске работы, а чаще всего их несколько, и от итогов каждого завит, получите ли вы в конце концов работу мечты. О том, как произвести хорошее впечатление на интервьюера и какие ошибки непростительны, в интервью изданию Газета.ру рассказал бизнес-психолог Станислав Самбурский.

Начните первым

Эксперт советует чуть ли не с порога офиса проявить активность в диалоге и самому поинтересоваться у рекрутера, чем именно компанию заинтересовало резюме. Это позволит избежать неудобных пауз в диалоге, расположить интервьюера к себе и уверенно чувствовать почву под ногами.

«Выделив свои сильные стороны на начальном этапе, вы зададите тон всему остальному собеседованию, подчеркивая положительные стороны, а не отрицательные», — пояснил специалист.

Подготовьтесь

Осведомленность о компании будет точно очком в пользу соискателя. Стоит внимательно изучить не только сферу деятельности, но и функционал предлагаемой должности, а еще — ценности и цели организации. Подготовка для рекрутера будет означать, что человек отнесся к интервью со всей серьезностью, а значит, так же будет относиться ко всем задачам на рабочем месте.

И конечно, работодатель все еще встречает по одежке. В помощь — брючный костюм, светлая рубашка, строгие туфли. Если дресс-код — важная часть корпоративной культуры, лучше не пытаться хипповать. На татуировку, может, и не обратят внимание, а грязная обувь, дырявые джинсы и короткий топ точно не останутся не замеченными.

Контролируйте себя

Даже если интеллект и опыт впечатляющие, мимика, жесты и то, как человек говорит и формулирует мысли, могут сыграть решающую роль на собеседовании. Ерзания, скрещенные руки, взгляд в сторону или в пол, ненужные междометия — все это от неуверенности, но в компаниях не очень-то жалуют это качество. Потому важно следить за собой — осанка должна быть прямой, руки и ноги на месте, мысли — тоже. Отвечать стоит короткими предложениями и по существу. Уходить в дебри, менять тему — тоже большая ошибка, как и повышенная активность.

«Важно не передавить, чтобы активность не была воспринята как грубость. Найдите баланс между уверенностью и уважительностью», — посоветовал бизнес-психолог.

О бывших коллегах — хорошо или ничего

Говорить плохо о предыдущем работодателе — дурной тон. Вспоминайте о прошлом только в хорошем ключе — чему научились, чего достигли и к каким высотам планируете стремиться на новом рабочем месте.

В завершение собеседования не помешает написать благодарственное письмо работодателю. Так соискатель останется на виду и, возможно, уже скоро ему сделают хорошее предложение по работе.

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