Военный самолет упал в Белгородской области

Причины крушения воздушного судна выясняют следователи.

Военный самолет потерпел крушение при возвращении в аэродром базирования, сообщили в Минобороны. По предварительным данным, потерпел катастрофу Су-25 ВКС России.

Сообщается, что летчик погиб. Также известно, что самолет упал в безлюдной местности. разрушений на земле нет.

Кадры с места крушения самолета Су-25 в Белгородской области. 5-tv.ru

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, отметили в ведомстве.

Первым об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.