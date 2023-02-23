Военный самолет упал в Белгородской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 45

Минобороны РФ сообщило о крушении самолета в Белгородской области

Военный самолет упал в Белгородской области

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Причины крушения воздушного судна выясняют следователи.

Военный самолет потерпел крушение при возвращении в аэродром базирования, сообщили в Минобороны. По предварительным данным, потерпел катастрофу Су-25 ВКС России.

Сообщается, что летчик погиб. Также известно, что самолет упал в безлюдной местности. разрушений на земле нет.

Кадры с места крушения самолета Су-25 в Белгородской области.Кадры с места крушения самолета Су-25 в Белгородской области. 5-tv.ru

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность, отметили в ведомстве.

Первым об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он отметил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС.

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