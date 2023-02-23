«Страна, дедушка и родной Сталинград»: Ирина Дубцова рассказала про своих героев

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 62

Ирина Дубцова назвала дедушку и родной Сталинград своими героями

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Певица давно даже не прописана в Сталинграде, но по-прежнему гордится своим родным городом, так же как и любимым дедушкой, прошедшим войну от начала до конца.

Певица Ирина Дубцова назвала своими героями Россию, родной Сталинград и любимого дедушку. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru артистка рассказала о своем родственнике, который прошел всю Великую Отечественную войну и вернулся домой живым.

«Мой герой — это мой дедушка, который воевал, прошел всю войну и чей военный китель я даже лет в 12-13 не могла поднять — такой он был тяжелый из-за огромного количества наград, отметок ранений и так далее», — поделилась певица на концерте «Ты мой герой!» в Крокус Сити Холле.

Помимо дедушки, Дубцова считает героем свой родной город Сталинград (бывшее название Волгограда — Прим. ред.), где она родилась и провела детство.

«Он всегда будет моей родиной, хоть я давно там и не прописана, но я своей родиной горжусь. Наверное, два самых главных героя для меня… Три самых главных героя: вся наша страна огромная, мой родной Сталинград и мой дедушка, благодаря которому сегодня мы все здесь с вами имеем возможность быть красивыми, улыбаться этому празднику и поздравлять наших доблестных мужчин», — отметила Дубцова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дубцова опровергла слухи о личной жизни своего 16-летнего сына.

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