В Петровском районе Донецка ВСУ цинично обстреляли бригаду «скорой»
| Происшествия Эксклюзив 26
Врачи, ехавшие спасать человеческую жизнь, погибли.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты РСЗО HIMARS, сообщает корреспондент «Известий». В результате обстрела пострадала девушка.
Медики выехали на вызов к пострадавший и в тот, момент, когда «скорая» работала с пациенткой, ВСУ хладнокровно и подло обстреляли врачей.
Предположительно, удар по бригаде скорой помощи был нанесен из РСЗО «Град».
Погибли двое сотрудников скорой помощи, и раненная девушка с прошлого обстрела. Девушка-фельдшер сейчас на операционном столе, за ее жизнь борются коллеги.
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