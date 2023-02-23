В Петровском районе Донецка ВСУ цинично обстреляли бригаду «скорой»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26

Врачи, ехавшие спасать человеческую жизнь, погибли.

В Петровском районе Донецка ВСУ цинично обстреляли бригаду «скорой»

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка три ракеты РСЗО HIMARS, сообщает корреспондент «Известий». В результате обстрела пострадала девушка.

Медики выехали на вызов к пострадавший и в тот, момент, когда «скорая» работала с пациенткой, ВСУ хладнокровно и подло обстреляли врачей.

Предположительно, удар по бригаде скорой помощи был нанесен из РСЗО «Град».

Погибли двое сотрудников скорой помощи, и раненная девушка с прошлого обстрела. Девушка-фельдшер сейчас на операционном столе, за ее жизнь борются коллеги.

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