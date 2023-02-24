Артистка не намерена никому навязывать культуру. Главное, чтобы она всегда оставалась с ней.

Актриса театра и кино Оксана Сташенко высказалась о попытках Запада отменить русскую культуру и спорт. В ходе I Открытого российского фестиваля отечественного кино «Черноречье Фест» она рассказала в интервью dni.ru, как относится к тому, что сегодня в мире идут гонения на все русское.

«Моя культура остается со мной и во мне. И я не собираюсь ее никому навязывать», — заявила актриса.

Сташенко также добавила, что если бы была атлетом, то никогда бы не поехала на Олимпиаду, где запрещают выступать под российским флагом.

«Страна в меня вложилась, тренеры и педагоги в меня вложились, а я буду делать вид, что не знаю их и отказываюсь от них?!», — возмутилась артистка.

По ее мнению, необходимо провести собственную Олимпиаду. Ведь сегодня против участия РФ в Олимпиаде в Париже в 2024 году выступили только 30 стран, а в мире более 200 государств.

До этого актриса назвала дураками тех, кто отменяет русскую культуру. Сташенко подчеркнула, что отменять культуру нашей страны— «все равно, что отменять Бога».

Ранее, писал 5-tv.ru, сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что развитие европейской культуры невозможно представить без влияния русской.