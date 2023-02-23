Максим Никулин: мир нуждается в цирковых актерах из России

Цирка без животных просто не может существовать, однако и без российских артистов тоже. Такое мнение выразил директор Московского цирка на Цветном бульваре, сын знаменитого клоуна Максим Никулин в беседе с aif.ru.

По его мнению, на запрете цирков с животными сейчас зарабатывают «зеленые». Однако от них слышны только крики, до дела мало кто доходит.

«Все крупные мировые цирки работают с животными. Я вам точно скажу — без животных цирка не бывает», — говорит Никулин.

Также он добавил, что всеми известный Цирк дю Солей, например, быстро прогорел, хотя в него были вложены миллионы.

Знаменитость поделился и своими знаниями о животных. Например, удав или крокодил никогда не поддаются дрессировке, а из собак — борзые. По его словам, соображать эти животные не умеют. А вот самые дрессируемые и соображающие — это всеми любимые дворняжки. А вот самым опасным животным в цирке считается медведь. Порвать может за минуту, говорит Никулин.

«Но, конечно, цирковой мир особый. У нас около рабочего манежа полно колясок всегда, детишки бегают», — добавил он.

По словам артиста, он с коллегами всегда делит людей на два типа: цирковые или не цирковые. И это вовсе не значит, что вы обязательно должны быть связаны с цирком. Например, его дочь — нейрохирург из Германии, а он считает ее цирковой.

«Цирковой — это умение держать чужую жизнь в руках. Ты отвечаешь за того, кто работает с тобой», — заключил мужчина.

Никулин считает, что сейчас настало сложное время для спортсменов из России, но они справляются. Однако сложно работать и с теми, кто на Западе, ведь они вынуждены подчиняться политике. Сейчас, по его словам, за границей жутко не хватает русских и китайцев. Причем, его коллеги за бугром сами это осознают, но ничего поделать не могут.

«В целом российский цирк и цирковые артисты не сильно пострадали. Скорее те, кто организовывал гастроли наших артистов — продюсеры, промоутеры. Хотя те, кто раньше с русскими работал, и сейчас, конечно, берут потихоньку», — добавил Никулин.

Он упомянул, что просто стараются не называть артистов русскими и нигде об этом не пишут. А спортсмены так и выступают, без национальности.

Однако во всей этой истории есть и большой плюс: российские зрители теперь могут увидеть тех артистов цирка, которые до этой ситуации вечно были на гастролях.

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