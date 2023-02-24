Пэрис Хилтон назвала сына в честь деда, лишившего ее наследства в $60 миллионов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 21

Главная тусовщица нулевых вышла замуж и в 42 года стала мамой, ратующей за семейные традиции.

Пэрис Хилтон назвала сына в честь деда, лишившего ее наследства в $60 миллионов

Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS

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Американская светская львица Пэрис Хилтон спустя месяц после рождения сына решила сообщить миру, какое выбрала для него имя. 42-летняя кинозвезда и ее муж Картер Реум стали родителями с помощью суррогатной матери. Несколько лет назад селебрити заморозила свои яйцеклетки, так как рожать сама не собиралась — выпасть из рабочего графика она себе позволить не может. Сегодня главная тусовщица нулевых потихоньку вьет семейное гнездышко.

В эфире подкаста This is Paris знаменитость объявила, как назвала наследника — Феникс Бэррон Хилтон Реум. Это имя Пэрис, по собственным словам, придумала много лет назад. Мифическая птица Феникс в имени, считает звезда, будет напоминать ее сыну о том, что в жизни есть взлеты и падения, но отчаиваться нельзя, важно всегда верить в лучшее — возрождаться из пепла. Второе имя, Бэррон, ребенку досталось от прадеда Бэррона Хилтона, покойного владельца сети отелей Hilton.

Как отметила Пэрис, хоть дедушка и отнял у нее наследство в 60 миллионов долларов, он всегда был ее наставником и пользовался большим уважением. Селебрити подчеркнула, что несмотря на разногласия прошлого, она скучает по деду каждый день и хочет почтить его память. Бэррон Хилтон не одобрял образ жизни внучки и других родственников, которые спускали семейные капиталы на вечеринки и скандальные выходки.

Бэррон Хилтон умер в 2019-м в возрасте 91 года. Он отдал 97% своего состояния на благотворительность.

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