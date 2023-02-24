В Минобороны сообщили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 38

МО РФ: киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье

В Минобороны сообщили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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В министерстве указали, что эта провокация несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье.

Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР). В Минобороны РФ сообщили, что в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи украинско-приднестровской границы.

«Идет развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР», — сообщило министерство.

В Минобороны подчеркнули, что такая провокация со стороны Киева несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье.

Там также отметили, что российские силы «адекватно отреагируют на готовящуюся Украиной провокацию».

О том, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, стало известно накануне. Так, по данным российского оборонного ведомства,  в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления ВС РФ с территории Приднестровья. Для реализации плана боевики ВСУ планируют переодеться в форму российских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru писал, что МО РФ заявило о подготовке Киевом провокации в сфере ядерной безопасности.

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