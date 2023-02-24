Песков заявил, что обращение Путина к россиянам 24 февраля не планируется
В этот день, ровно год назад, президент в обращении к россиянам объявил о начале спецоперации по защите жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Какого-либо обращения президента России Владимира Путина к народу 24 февраля не планируется. Об этом сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.
В этот день, ровно год назад, глава государства обратился к россиянам и объявил о начале специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Она продолжается по сей день.
Несколькими днями ранее президент во время выступления с посланием к Федеральному собранию заявил, что Россия шаг за шагом, аккуратно и последовательно будет решать задачи спецоперации. Он напомнил, что еще до ее начала Донбасс верил и ждал, что Россия придет на помощь. Путин также подчеркнул, что РФ делала все возможное, чтобы решить проблемы мирными средствами, однако ей не оставили иного выбора.
Сегодня Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области являются частью России. Они вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов по соответствующему вопросу.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин озвучил главные причины начала спецоперации во время послания Федеральному собранию.
- 24 февр
- Зеленский назвал ситуацию на востоке Украины очень тяжелой и мучительной
- 24 февр
- Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
- 23 февр
- Звезда «9 роты» Фидаров рассказал о том, как становятся настоящими мужчинами
- 23 февр
- Денис Майданов: «Я с 2014-го в Донбассе каждый год, и вся героика — там»
- 23 февр
- Генсек НАТО заявил об истощении запасов стран альянса для поставок Украине
- 23 февр
- В Минобороны РФ сообщили об уничтожении шести складов ВСУ с боеприпасами
- 23 февр
- «Большая горечь»: Газманов раскритиковал антироссийские заявления Пугачевой
- 23 февр
- Не критично: как Россия справится с американскими бомбами Jdam-ER на Украине
- 23 февр
- Лукашенко предостерег от последствий игнорирования позиции Китая по Украине
- 23 февр
- Российская ПВО сбила украинский самолет Су-25 в Херсонской области
Читайте также
62%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?