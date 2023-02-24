Сын покойного музыканта Талькова попался с наркотиками в центре Москвы

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 20

Игорь Тальков-младший был задержан в центре Москвы с наркотиками

Сын покойного музыканта Талькова попался с наркотиками в центре Москвы

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Простым задержанием дело не обошлось — мужчина показал правоохранителям буйный характер.

Сын покойного рок-музыканта Игоря Талькова заставил вспомнить общественность о легендарном отце, правда, не лучшим способом — накануне Игоря Талькова-младшего задержали с наркотиками прямо в центре столицы. Причем без скандала не обошлось.

Как стало известно 5- tv.ru, все случилось глубокой ночью 24 февраля на улице Коровий вал. Кто-то в эти часы и минуты был в объятиях Морфея после шумного праздника, а кто-то, видимо, предвкушал его продолжение и делал это неосторожно. В числе таких граждан оказался сын известного певца и композитора. В поле зрения правоохранителей он попал случайно — те контролировали безопасность в столице в рамках рейда «Оружие», а в итоге остановили Mercedes, в котором Тальков младший провозил наркотики.

Скромным поведением 41-летний мужчина не отличился. Сначала он признался оперативникам, что при себе у него гашиш, а потом дал волю эмоциям: начал размахивать руками, нецензурно ругаться выражать агрессию другими способами. На силу полиции пришлось отвечать тоже силой — на сына артиста надели наручники и доставили в полицию, а оказавшееся при нем зелье отправили на экспертизу.

Сейчас в отношении задержанного проводится проверка. Возможно, ему грозит административная ответственность за употребление наркотиков, в том числе в общественных местах.

К слову, Игорь Тальков младший уже и раньше демонстрировал буйный нрав правоохранителями. В 2016-м его лишали водительского удостоверения, а через два года возбудили уголовное дело в связи с ездой в нетрезвом виде, в 2019-м из-за этого же правонарушения у него снова отобрали права. Весной прошлого года случился еще один громкий прецедент — мужчину сняли с рейса за дебош из-за маски на борту самолета, планировавшего рейс до Сыктывкара. Отказываясь соблюдать антиковидные меры, он обозвал стюартов «биороботами» и указал им на место в аду.

Вместе с тем сын рок-музыканта прославился не только благодаря громкой фамилии и проблемам с правоохранителями. Как и звездный отец, он пишет музыку и стихи и в 2009-м даже основал свою группу «МирИмиР». В память о своем отце артист раз в год, 6 октября, устраивает концерты в Санкт-Петербурге. Также мужчина отличается активной гражданской позицией и даже планировал ехать воевать в Донбасс против Вооруженных сил Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда «Улиц разбитых фонарей» попался на крупной партии наркотиков.

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