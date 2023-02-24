Что произойдет, если ВСУ вторгнутся в Приднестровье — ответ военного эксперта
Политолог Никулин назвал бредом планы Киева на Приднестровье
Фото, видео: © РИА Новости / Артем Кулекин; Личный архив Игорь Никулин; 5-tv.ru
Сейчас Украина явно пытается что-то компенсировать на западном фронте.
Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии. В ответ МИД РФ уже предостерег США, НАТО и Украину от их авантюр. О том, могут ли боевики реально вторгнуться в Приднестровье и чем это может грозить Киеву, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.
По его словам, все эти заявления — очередной бред Арестовича.
«Хотя, может быть под собой он какую-то почву и имеет. Украина явно терпит поражение на восточном фронте и пытается что-то компенсировать на западном», — говорит эксперт.
Он также добавил, что нападение на российских миротворцев в Приднестровье может быть поводом для применения более тяжелых видов оружия, например, ракетами.
«В том числе — это удар по тоннелям под Карпатами, через которые идет все железнодорожное сообщение, чтоб больше никаких таких „вояжей Байдена“ или других европейских лидеров не было. И много еще чего можно придумать», — заключил Никулин.
Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР и уже в 1992 году регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Минобороны РФ предупредило о вооруженной провокации Украины против Приднестровья.
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