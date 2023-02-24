Сейчас Украина явно пытается что-то компенсировать на западном фронте.

Экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны осуществить захват Приднестровья за три дня, если такая просьба последует от властей Молдавии. В ответ МИД РФ уже предостерег США, НАТО и Украину от их авантюр. О том, могут ли боевики реально вторгнуться в Приднестровье и чем это может грозить Киеву, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

По его словам, все эти заявления — очередной бред Арестовича.

«Хотя, может быть под собой он какую-то почву и имеет. Украина явно терпит поражение на восточном фронте и пытается что-то компенсировать на западном», — говорит эксперт.

Он также добавил, что нападение на российских миротворцев в Приднестровье может быть поводом для применения более тяжелых видов оружия, например, ракетами.

«В том числе — это удар по тоннелям под Карпатами, через которые идет все железнодорожное сообщение, чтоб больше никаких таких „вояжей Байдена“ или других европейских лидеров не было. И много еще чего можно придумать», — заключил Никулин.

Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР и уже в 1992 году регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Минобороны РФ предупредило о вооруженной провокации Украины против Приднестровья.