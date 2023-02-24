Совсем не тот: Максим Галкин* появился на публике в жутком виде

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 1 806

Максим Галкин* осунулся после отъезда из России

Совсем не тот: Максим Галкин* появился на публике в жутком виде

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Оказалось, артист выглядит в жизни совсем по-другому.

Юморист Максим Галкин* и Алла Пугачева посетили концерт Лаймы Вайкуле в Тель-Авиве и встретили массу своих поклонников. Однако все были очень удивлены видом артиста. Поклонники успели сделать несколько снимков, пишет StarHit.ru.

Многие фанаты отметили, что артист вживую выглядит намного хуже, чем на своих фотографиях в социальной сети. Возможно, он даже использует фильтры.

На фото, кстати, заметно, как лицо Галкина* осунулось, его морщины стали заметны, а носогубные складки обвисли. Но одет был стильно - в кожаной черной косухе.

До этого знаменитость вообще сменил имидж и осветлил свои волосы. Плюс ко всему, Галкин* стал по-другому их укладывать.

Пугачева и Галкин* покинули Россию в первые дни после начала спецоперации на Украине. Комик высказал решительный протест политике страны и тут же увез жену и детей Лизу и Гарри в Израиль. На Земле обетованной он начал выступать, продолжая сеять антироссийские лозунги, позже отправился гастролировать по миру.

В сентябре Пугачева вернулась в Москву с детьми, отправила в школу. Но вскоре Галкин* был признан иноагентом, что народную артистку СССР глубоко возмутило. Звезда попросила распространить этот статус и на ее персону, затем забрала двойняшек из учебного заведения и снова улетела в Израиль. Уже без обратного билета. До этого момента певица воздерживалась от политизированных комментариев.

*— признан иностранным агентом на территории РФ.

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