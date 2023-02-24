Постпред РФ Небензя остудил пыл главы МИД Украины и Совбеза ООН

Российский дипломат заявил, что любая жизнь бесценна.

Российский постпред в ООН и Собезе ООН Василий Небензя сорвал циничную задумку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы выделиться на фоне годовщины спецоперации.

Тот организовал минуту молчания на встрече политиков, призвав почтить память «жертв агрессии». Важно отметить, что сама речь украинского дипломата стало нарушением регламента, так как выступал до постоянных членов Совета Безопасности ООН.

После первой минуты молчания слово перехватил представитель, который напомнил представителям ООН о том, что агрессия на Украине началась гораздо раньше.

«Господин председатель, мы встаем, чтобы почтить память всех жертв произошедшего на Украине, начиная с 2014 года. Всех погибших, любая жизнь бесценна, поэтому мы встаем память о всех этих людях», — отметил дипломат.

Все присутствующие встали во второй раз.

Ранее 5-tv.ru писал, какими словами Путин призвал почтить память погибших в ходе СВО.