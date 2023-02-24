Вице-спикер Госдумы Толстой назвал условия для выхода России из ОБСЕ

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20

Россия продолжает придерживаться равных прав со всеми делегациями — того же требует от организации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Koehler; 5-tv.ru

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Россия может выйти из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в случае, если будет изменен регламент, ущемляющий интересы российской делегации. О том, какие еще факторы могут спровоцировать Москву пойти на такой шаг, рассказал корреспонденту «Известий» Виталию Чащухину вице-спикер Госдумы и глава российской делегации Петр Толстой.

«Если будут приняты какие-либо изменения в регламент ОБСЕ, которые ущемят интересы нашей делегации, если будет какая-то попытка изолировать Россию, то тогда мы будем рекомендовать принимать такое решение», — объяснил политик.

Как добавил Толстой, такого принципа Россия придерживалась, находясь и в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Он отметил, что РФ придерживается единого принципа работы в международных организациях — равные права со всеми делегациями. 

Украина не раз выступала за исключение России из ОБСЕ. Однако генсек организации Хельга Шмид еще в прошлом месяце выступила против этого. Она указала, что ОБСЕ — единственная организация, где представлены все, кто имеет значение для европейской архитектуры безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ОБСЕ маргинальной тусовкой русофобов.

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