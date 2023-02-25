Врач объяснила, почему у женщин начинают расти усы

Избыточный рост волос в нетипичных местах у женщин, в том числе на лице, называется гирсутизмом. Какие причины вызывают этот недуг и как его лечить, рассказала гинеколог-эндокринолог.

Избыточный рост волос в нетипичных местах у женщин — например, усов — называется гирсутизмом. О его причинах изданию «Спорт Экспресс» рассказала гинеколог-эндокринолог Мария Филатова.

«При гирсутизме волосы могут расти на лице, спине, груди и в области ягодиц. Это связано с повышенным уровнем мужских половых гормонов — андрогенов», — рассказала врач.

Обычно женский организм вырабатывает небольшое количество андрогенов. Чаще всего сбой происходит при синдроме поликистозных яичников. Также причиной гирсутизма может стать изменение гормонального фона после менопаузы, заболевания гипофиза, надпочечников или щитовидной железы, опухоли яичника.

«Иногда усиление роста волос на лице происходит после лазерной эпиляции <…> Появление волос на лице и теле может быть связано с тяжелой резистентностью к инсулину на фоне ожирения. Спровоцировать усиленную растительность у женщин могут анаболические стероиды и кортикостероиды, лекарства для лечения эндометриоза и некоторые другие препараты», — отмечает издание.

Мария Филатова добавила, что количество темных волос на лице женщин увеличивается с возрастом. Это нормально. Данный эффект связан с повышением уровня чувствительности рецепторов кожи к андрогену. Также избыточное количество волос на лице и теле естественно для женщин ряда национальностей — это объясняется их генетикой.

Лечат гирсутизм с помощью оральных контрацептивов или андрогенов. Причем прием лекарств комбинируют с разными видами эпиляции — лазерной, электрической, восковой и так далее.

«Эффект становится заметен примерно через полгода. Также уменьшить избыточный рост волос поможет лечение первичной причины — заболеваний гипофиза, надпочечников, щитовидной железы или ожирения», — подытожила врач.

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