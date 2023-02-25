Молодая мать двумя ударами убила трехмесячного сына из-за ссоры с его отцом

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Игорь Рязов
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Трагедия произошла в Смоленске. 20-летняя девушка выпила лишнего в День защитника Отечества и сорвала на младенце злость на его отца.

Молодая мать двумя ударами убила трехмесячного сына из-за ссоры с его отцом

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Жительница Смоленска убила своего трехмесячного сына после ссоры с отцом ребенка. Подробности преступления сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По версии следствия, жуткое преступление произошло вечером 23 февраля. 20-летняя девушка выпила лишнего в День защитника Отечества и позвонила отцу своего сына. Беседа не задалась — родители поругались. Еще больше молодую мать разозлили крики и плач ребенка, с которым она была дома. Чтобы «успокоить» младенца, она ударила его по лицу не менее двух раз.

После этого горе-мать заметила, что с ее сыном что-то не так. Она вызвала скорую помощь, однако приехавшие медики помочь уже ничем не могли. Они констатировали смерть — причиной стал травматический отек мозга.

«По факту смерти трехмесячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“). Известно, что ранее подозреваемая в поле зрения органов системы профилактики не попадала», — рассказали следователи.

Убившую своего сына мать задержали. Скоро состоится суд, на котором ей изберут меру пресечения. Скорее всего, арестуют и отправят в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске мать избивала дочь проводом и втирала ей в кожу соль.

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